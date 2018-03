Goed nieuws voor Seine-Scheldeverbinding

Er is goed nieuws over het nog uit te graven kanaal dat in Frankrijk de Seine met de Schelde zal verbinden.

Want de Noord-Franse minister-president Xavier Bertrand, die vandaag op bezoek was in West-Vlaanderen is ook voorzitter van de nieuwe maatschappij die de werken zal uitvoeren, en hij wil er vaart achter zetten.

Het kanaal zal 106 km lang zijn en verbindt de Seine in Compiègne met de Schelde in Cambrai. De aanleg van de nieuwe waterweg zal naar schatting 5 tot 6 miljard euro kosten. Normaal moesten de graafwerken vorig jaar al starten. Het nieuwe kanaal moet ervoor zorgen dat grote binnenvaartschepen vanuit onze zeehavens naar Parijs kunnen varen. Onder politieke druk ook van ons land en Nederland komt nu toch schot in de zaak.