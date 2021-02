Goed nieuws voor zwaar getroffen 'De Vleugels'

Bij De Vleugels in Klerken, een voorziening voor mensen met een beperking, is er eindelijk nog eens goed nieuws. Nadat daar de Britse coronavariant daar hard had toegeslagen is er eindelijk zicht op de eerste vaccinatieronde.

Op 4 maart is de eerste vaccinatieronde, voor vijfhonderd medewerkers en 270 bewoners. Op 25 maart volgt dan de tweede prik. Bij de eerste prik zal nog niet iedereen aan de beurt komen, want De Vleugels is nog niet coronavrij.

Bruno Vanbecelaere : De Vleugels: "Het virus is nog niet helemaal weg. Er zijn nog een tweetal leefgroepen waar het nog serieus aan het branden is, waar er nog veel besmettingen zijn. Gelukkig blijft het bij die twee leefgroepen. Dat kunnen we goed omkaderen en goed inkapselen. Er zijn nog een aantal leefgroepen met besmettingen maar die zijn uitdovend. Dat is dus heel goed, en het wordt niet verder verspreid. Maar laat ons niet te hard van stapel lopen: de Britse variant, waar we al wat ervaring mee hebben, gaat rond als een lopend vuurtje."