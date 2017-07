Goede begeleiding nodig voor 45-plussers die zaak opstarten

En dat terwijl het aan die leeftijd lang nog niet te laat is voor een carrièrewending. Zeker voor wie zonder job zit. De Vlaamse overheid werkt daarom aan een voorstel om een premie te geven aan werkloze 45-plussers die zelfstandig starten, iets wat Unizo zonder meer toejuicht. Op voorwaarde dat er dan ook goede begeleiding wordt voorzien. Want zowat de helft kandidaat-zelfstandigen haakt af uit angst om te mislukken.

Voorbeeld van starter

Dirk Vansteelandt uit Nieuwpoort runde samen met zijn vrouw 22 jaar een eigen chocoladezaak. De zaken gingen goed, maar toen zijn kinderen hun eigen weg insloegen en hij geen opvolgers had, besloten ze de zaak samen van de hand te doen. Daarna werkte hij vier jaar als loontrekkende in de chocoladebranche. Vandaag baat Dirk ‘Flanders Tours’ uit, actief in de toeristische sector. Hij biedt in Nieuwpoort boottochtjes aan, en heeft ook twee busjes waarmee hij kleinere groepen leuke en interessante momenten doet beleven tot diep in de Westhoek.