Goede evaluatie voor hervormd watersportbeleid Noordzee

Exact een jaar geleden veranderde de gedateerde regelgeving rond brandingsporten. Die werd een stuk eenvoudiger en eenduidiger gemaakt, maar tegelijkertijd werden de regels rond uitrusting en dergelijke verstrengd, zodat de veiligheid verzekerd kon blijven. De Backer beloofde een jaarlijkse evaluatie en die blijkt goed te zijn.

7-beaufortregel

Een van de redenen om de regels te wijzigen, was de 7-beaufortregel. "Het was absurd dat surfers of kiters vanaf 7 beaufort het water niet in mochten, terwijl zij pas hun sport kunnen uitoefenen vanaf een bepaalde windkracht. Veel surfers trokken dan ook naar het buitenland, terwijl ze hun sport perfect op de Noordzee kunnen beoefenen. Dankzij de afschaffing van de 7-beaufortregel boomt de business van kiters, surfers en catamarans en worden er ook tientallen wedstrijden aan onze Noordzee georganiseerd. Onze Noordzee is echt een hotspot van de watersport geworden", aldus De Backer.

Er zijn intussen ook al 101 insteekzones aan de kust waar je met een kite, catamaran of surfplank vanaf het strand makkelijker de zee in kan. In De Panne, De Haan en Blankenberge zijn er ook insteekzones voor jetski's. "We starten in de zomer ook nog een nieuwe communicatiecampagne om onze Noordzee te promoten als ideale vakantiebestemming. Zon, wind en Noordzee, wat heb je als watersporter nog meer nodig in de vakantie? ", besluit De Backer.