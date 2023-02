Goede generale repetitie voor Vandeputte op BK indoor

Vandaag werd het BK indooratletiek afgewerkt in Gent. Bruggeling Aurèle Vandeputte pakte brons op de 800 meter. Voor Vandeputte was het een goede generale repetitie voor het Europees kampioenschap in Istanbul van begin volgende maand.

De 800m is het hoogtepunt van het BK indoor, met een duel tussen Tibo De Smet en Eliott Crestan. De Smet heeft de snelste Europese jaartijd op z’n naam. Hij en Crestan zijn de medaillekandidaat op het EK in Istanbul. Crestan loopt van start tot finish aan de leiding en haalt het voor De Smet, weliswaar niet in een toptijd. Aurèle Vandeputte loopt lang tweede, maar wordt uiteindelijk derde. Hoopgevend wel voor het EK.

De EK-limiet op de 400m is 52 seconden en 20 honderdsten. Maar met 53.23 zit Helena Ponette uit Oostende daar nog een stuk boven. Ze wordt vierde. Geen EK voor haar, ook niet met de estafetteploeg.

Maite Beernaert wint het goud in het verspringen met een sprong van 5m98. Laura Ooghe is tweede. Rani Vincke uit Gistel is derde op de 60m, maar haar tijd van 7.40 is niet genoeg voor het EK. De titel is voor Rani Rosius.

Michael Obasuyi haakt af voor de 60m op dit BK, hij heeft nog last van een blessure. En ook Adrien Devriendt komt niet actie, net als Lindsey De Grande. Lore Quatacker haalt zilver op de 1500m.