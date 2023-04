Goederentreinen rijden rechtstreeks loods binnen in haven Zeebrugge

De haven van Zeebrugge is voortaan nog sterker verbonden met het Europees goederenspoor en belangrijke trafieken over zee, dankzij de opening van een nieuw magazijn. De goederentreinen rijden rechtstreeks de loods binnen.

Laden en lossen gaat voortaan sneller. Nicolas Dehaemers, medezaakvoerder NDQ Zeebrugge: "Dat is toch wel zeker een mijlpaal in onze geschiedenis. We bestaan 19 jaar. We hebben grote investeringen gedaan en voortaan kunnen we conventionele treinwagons binnen in onze loods behandelen."

Goederen komen hier per spoor aan en kunnen dan op trailers vertrekken richting het Verenigd Koninkrijk. Ook partner en spoorgoederentransporteur Lineas ziet voordelen in deze vernieuwing. Lieven Goethals, Lineas spoorgoederenvervoer België: "Dit is ondertussen onze tweede klant in Zeebrugge die een grote spoorloods bouwt waar de trein kan binnenrijden. Dus dat draagt bij aan het credo om de bevoorrading te vergroenen. Eén goederentrein vervangt immers 50 vrachtwagens."

Met de treinverbinding is de loods meteen verbonden met Scandinavië, Polen, Zuid-Europa en eigenlijk een eindeloos netwerk van spoorbestemmingen.