Goedkope of gratis PRC-test voor essentiële reis?

Er wordt gekeken of PCR-testen voor essentiële reizen naar het buitenland aan een meer democratische prijs kan worden aangeboden. Dat zei minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zondagmiddag in het VTM Nieuws.

Vanaf 1 juli moet het Europees coronacertificaat er zijn, maar wat met de mensen die eerder op vakantie naar het buitenland willen vertrekken? Minister Verlinden sloot niet uit dat een aantal landen al eerder aan de slag gaan met dat certificaat, en wees erop dat de testen en quarantaine van toepassing blijven voor mensen die uit rode zones komen.

De minister gaf ook aan dat in afwachting van het Europees certificaat nagegaan wordt of de PCR-testen gratis aangeboden kunnen worden, zoals ook Europa gesuggereerd heeft. Intussen wordt onderzocht of de PCR-testen aan een meer democratische prijs aangeschaft worden, naar aanleiding van een essentiële of professionele reis.

Eventueel later zou dat uitgebreid kunnen worden naar vakantiereizen. Annelies Verlinden waarschuwde dat voorzichtigheid geboden blijft: corona is nog niet weg, ondanks de gunstige cijfers.