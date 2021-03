Golf van coronafaillissementen blijft uit

In 2020 zijn er in onze provincie minder cafés en handelszaken failliet gegaan dan in 2019. Maar eens de coronasteunmaatregelen wegvallen, is er wel vrees voor een golf van faillissementen.

De daling van het aantal zaken dat bankroet gaat, blijkt uit het antwoord van Vlaams minister voor economie Hilde Crevits (CD&V) op parlementaire vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese (N-VA). “Vlaanderen heeft vanaf het begin onze ondernemingen maximaal ondersteund. De kleinhandel- en horecasector hebben vorig jaar iets meer dan één miljard euro gekregen via de verschillende Vlaamse coronasteunmaatregelen. West-Vlaamse horeca- en detailhandelaars hebben daarvan bijna 260 miljoen euro ontvangen. Door deze steun hebben onze ondernemers de nodige zuurstof gekregen”, zegt De Vreese.

300 jobs verdwenen

In de West-Vlaamse horecasector waren er in 2020 135 faillissementen, terwijl dat in het jaar ervoor 50 meer waren. In 2020 gingen er bijna 300 banen verloren in West-Vlaanderen. “De federale regering voerde in april 2020 een uitstel in zodat ondernemingen niet failliet konden worden verklaard. We zien dat dat vooral effect heeft gehad op de restaurants en cafés. Daar zijn opvallend minder faillissementen. De West-Vlaamse horecasector kon in 2020 rekenen op bijna 120 miljoen euro. Dat komt neer op bijna een kwart van het totale steunbedrag voor de sector ”, verduidelijkt De Vreese.

Golf van faillissementen

Een gelijkaardige trend vinden we terug in de kleinhandelsector. In West-Vlaanderen waren er 64 faillissementen in 2020, in het jaar ervoor waren dat er 95. Daardoor gingen er in 2020 73 jobs verloren in de provincie, terwijl dat er in 2019 120 waren. West-Vlaamse ondernemingen konden rekenen op bijna 140 miljoen euro Vlaamse steun. Dat komt ook neer op bijna een kwart van het totale steunbedrag van de sector. “Ondanks het beperkt aantal faillissementen vorig jaar, moeten we waakzaam blijven. Financieel dienstverleningsbedrijf Graydon heeft eind vorig jaar nog gewaarschuwd voor een golf van 50 0000 faillissementen wanneer de coronasteun van de overheid stopt", besluit De Vreese.