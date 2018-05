Golf van solidariteit voor vermoorde agenten

In verschillende West-Vlaamse politiezones wordt om 13.00 uur een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van de twee politieagentes die gisteren in Luik vermoord zijn door een man die penitentiair verlof had.

Daarbij raakten ook vier andere agenten gewond. Een student werd eveneens vermoord. In de politiezone Het Houtsche (Beernem-Oostkamp-Zedelgem) komen de agenten op dat uur naar buiten voor het politiecommissariaat in Oostkamp. Ook in de zone RIHO (Roeselare-Izegem-Hooglede) wordt een gelijkaardige stille solidariteitsactie gehouden. In andere zones gebeurt dat individueel, of tijdens patrouillerondes.

@pzvlas medewerkers betuigen met ook 1 minuut stilte massaal hun steun aan de slachtoffers van de schietpartij en aan de collega’s van Zone de Police de #Liège pic.twitter.com/BPgFuDFSuq — Politiezone VLAS (@pzvlas) May 30, 2018