Golftank voor waterbouwkundig onderzoek in Oostende

In Oostende is het Coastal and Ocean Basin (COB) voorgesteld, een golftank voor kustwaterbouwkundig onderzoek.

In de golftank wordt straks onderzoek gevoerd naar de impact van golven, stroming en wind op schaalmodellen van waterbouwkundige of offshore constructies. Qua toepassing is de infrastructuur breed inzetbaar in verschillende domeinen: golf- en getij-energie, offshore wind, offshore engineering, kustwaterbouwkunde, golf/stroming-vegetatie interactie, …

De golftank bestaat uit een betonnen waterbassin waarin golven en stroming gegenereerd worden. Het COB wordt gebouwd in het UGent-wetenschapspark Greenbridge in Oostende. In hetzelfde complex, met name het “Maritiem Onderzoekscentrum”, wordt ook een sleeptank gebouwd om scheepsmodellen in ondiep water te testen. De golftank moet over twee jaar operationeel zijn.