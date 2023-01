Cactus viert dit jaar de veertigste editie van het festival. Eerder stonden al The Libertines, Tamino en Madrugada op de affiche. Daar komen nog vijf namen bij: Goldband, Merol, Goose, Charlote Adigery & Bolis Pupil en The Haunted Youth staan op zaterdag 8 juli op het podium in het Minnewaterpark. Op zondag 9 juli komen Kurt Vile en zijn Violators.

De affiche is daarmee nog niet compleet: de organisatie komt binnenkort met een nieuwe reeks namen.