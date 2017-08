Gouden Boomstoet zoekt nog mannelijke figuranten

Twee weken geleden lanceerde de organisatie een ultieme oproep om de laatste 50 van de 1700 figuranten te vinden. Alle vrouwelijke plaatjes zijn intussen ingevuld, maar de zoektocht naar mannen gaat moeilijk. Concreet zijn nog 20 mannen te kort om de stoet compleet te maken. Lichaamsbouw speelt geen rol, er is ook geen acteur- of zangervaring vereist.

Huwelijk

Kandidaten kunnen nog zich nog tot morgenmiddag aanmelden in een tent aan het Sint-Lodewijkscollege in de Magdalenastraat. De Gouden Boomstoet gaat maar om de vijf jaar uit. Het spektakel brengt de roemrijke geschiedenis van Vlaanderen en focust ook op het huwelijk van Karel de Stoute en Margareta van York in 1468. Dat laatste is in Brugge tien dagen lang uitbundig gevierd met overvloedige banketten, steekspelen en riddertornooien. Om de evocatie wat korter en dynamischer te maken heeft de regisseur van de stoet dit jaar een tiental taferelen geschrapt, waaronder het thema kruistochten. Daarop kwam kritiek van oppositiepartij N-VA.