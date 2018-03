Gouden Feniks voor Maaike Cafmeyer

Actrice Maaike Cafmeyer, die binnenkort 45 jaar wordt, is uit Torhout afkomstig maar woont al lange tijd in Gent. Ze krijgt de cultuurtrofee omwille van haar grote artistieke verdiensten en ook de vele erkenningen die ze de voorbije jaren op haar palmares mocht schrijven. Zo verkozen de lezers van het weekblad Humo haar tien jaar geleden als beste actrice.

Cafmeyer studeerde in 1999 af als Meester in de Dramatische Kunsten aan het Gents Conservatorium. In de daaropvolgende jaren was ze aan de slag in de theater-, film- en musicalwereld. Het grote publiek leerde haar kennen door haar rol in de tv-reeks ‘Het Geslacht De Pauw’, aan de zijde van de in opspraak gekomen Bart De Pauw.

De Vriendenkring Kunst Houtland prijst Cafmeyer voor haar persoonlijke en eigenzinnige invalshoek, haar gevoel voor humo en haar genegenheid voor het Torhouts dialect. De uitreiking van de Gouden Feniks vond plaats in CC De Brouckère, tijdens een plechtige academische zitting.

Hoofdrol in nieuwe dramareeks ‘De Twaalf’ op Eén

Na heel wat luchtige rollen (Bevergem, Eigen Kweek …) is Cafmeyer momenteel bezig met de opnames van de nieuwe dramareeks ‘De Twaalf’, die later op Eén zal te zien zijn. Bittere ernst dit keer, want de actrice vertolkt de rol van schooldirecteur die wordt beschuldigd van de moord op de dochter van haar beste vriendin. De serie draait rond een assisenproces, heel wat scènes spelen zich af op de rechtbank van Gent.