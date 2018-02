De gouden kleur van de bolhoedjes verwijst naar het gouden jubileum van de Zwevezeelse carnavaltraditie. In totaal namen 1.400 figuranten en bijna 50 praalwagens deel aan de parade. “Vooral Zwevezele loopt hier in de stoet eigenlijk”, zegt Geert Styl van de Orde van de Bolhoed. Carnaval is het hoogtepunt van het jaar in Zwevezele.

