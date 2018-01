Gouden tijden voor tankstation in Nieuwkerke

Tankstation Le Seau uit Nieuwkerke beleeft gouden tijden. De benzine staat er 10 cent per liter goedkoper dan in Frankrijk, wat heel wat Franse automobilisten lokt.

Het is rijtje schuiven bij tankstation Le Seau in de Seulestraat in Nieuwkerke. Het is één van de weinige tankstations in Heuvelland, vlakbij de grens. Maar het zijn vooral Franse automobilisten die er hun tank komen vol gieten.

De reden is eenvoudig: de benzine is in België tot tien cent per liter goedkoper. Wat betekent dat je voor een volle tank van 50 liter toch al gemakkelijk 5 euro bespaart. De moeite waard voor heel wat Fransen om even een ommetje te maken, zo blijkt. De pomphouder hoopt alvast zijn omzet te kunnen verdubbelen als dit zo aanhoudt.