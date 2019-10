Gouverneur bezoekt China met West-Vlaamse delegatie

Kunnen we leren van China om onze samenleving te verbeteren? 23 West-Vlaamse politiechefs en burgemeesters zochten het uit tijdens een studiebezoek met gouverneur Carl Decaluwé.

Zij reisden vorige week 9.000 kilometer ver om een beter zicht te krijgen op Chinese innovatie, op digitalisering en hoe hypermoderne technologie de steden daar slimmer en veiliger maakt. Een smart security-netwerk met miljoenen camera’s, artificiële intelligentie, big data en gezichtsherkenning, in China is het heel gewoon. Bij ons wekt het verwondering, verbazing en hier en daar toch ook grote onrust.

Focus en WTV zenden deze week drie reportages uit over dit studiebezoek. Morgen gaan we dieper in op hoe de modale Chinees met de internetrevolutie omgaat.