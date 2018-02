Gouverneur blij met Britse steun rond transmigratie

Provinciegouverneur Carl Decaluwé is tevreden dat er extra inspanningen komen tussen België en Groot-Brittannië in de strijd tegen mensensmokkelaars en transmigratie.

Dat zegt hij nadat minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) daar maandag een akkoord over hebben bereikt in Londen. Decaluwé had wel gehoopt op (meer) financiële steun van de Britten.

"Alle bijkomende steun is goed", opent de gouverneur. "Vooral rond de uitwisseling van gegevens en data is deze samenwerking goed. We kunnen wel zeggen dat dit op heden aan de kust al vrij goed verliep maar het grote voordeel is dat de screening van vluchtelingen nu over het hele land zal gebeuren. Dat zal ons helpen om de bewegingen en smokkelnetwerken in kaart te brengen op een meer structurele manier en over een groter gebeid. Het is ook goed dat er een liaisonofficier zal komen in Londen."

Financiële steun

De gouverneur is wel ontgoocheld dat de Britten niet over de brug komen met meer financiële steun. "Als je ziet dat de Franse president Emmanuel Macron recent nog terugkwam uit Londen met 60 miljoen euro om de veiligheid rond de Eurochunnel op te drijven, dan verdienen ook wij dat. We hebben al heel wat inspanningen gedaan en doen dit nog steeds. Financiële steun had kunnen helpen bij het uitbreiden en versterken van de infrastructuur", aldus de gouverneur.

Ondertussen blijft Decaluwé ook inzetten op maatregelen in West-Vlaanderen. Zo vraagt hij staatssecretaris Francken nog steeds om werk te maken van een mobiele afhandelaar van de Dienst Vreemdelingenzaken. Dat moet de politiediensten in staat stellen om meer actief te zijn op het terrein in plaats van vaak bezig te zijn met de administratieve afhandeling van de opgepakte transmigranten.

Ontradingscampagne

Er komt ten slotte ook een ontradingscampagne via sociale media en flyers. Die flyers zullen worden uitgedeeld op snelwegparkings. Bedoeling is om aan te tonen dat de verhalen van mensensmokkelaars niet kloppen. Groot-Brittannië is niet het beloofde land, je kunt er niet zomaar alles doen zonder papieren, en je kan wel degelijk teruggestuurd worden.