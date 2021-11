Gouverneur Decaluwé: "Geen populaire maatregel, maar wel een correcte".

"Geen populaire maatregel, maar wel een correcte"

Gouverneur Carl Decaluwé wijst er op dat maatregelen liefst enkel kunnen genomen worden na overleg met hem. "Met Knokke hebben wij daar echt overlegd. Als er een verviervoudiging is van het aantal stijgingen op een week tijd. Als de intensive care vol ligt, dan heeft de burgemeester daar geen populaire maatregel genomen, maar wel een correcte maatregel."

Decaluwé mildert ook de eventuele paniek: "Ik denk niet dat we nu moeten gaan overdrijven. Het gaat om vier of vijf gemeenten op de 64. Morgen zit ik samen met de crisiscel om alles goed te monitoren. Ik zie wel dat we in West-Vlaanderen de voorbij week een stijging kennen van 27 procent. We hebben ook één van de hoogste reproductiegetallen die er is in België. We moeten dus voorzichtig zijn. Maar op basis van de gegevens waarover ik nu beschik, lijkt het me niet nodig om provinciaal iets te doen."

Wat verandert er in Knokke en Houthulst?

Knokke-Heist verbiedt vanaf vandaag alle binnenactiviteiten voor jongeren ouder dan dertien. Het gaat om een tijdelijk verbod dat geldt tot het eind van de maand. De burgemeester sluit ook alle plekken waar senioren elkaar kunnen ontmoeten. De gemeente Houthulst schrapt twee grote evenementen. Zo gaat het seniorenfeest niet door en wordt ook ‘Houthulst soept’ afgelast. Er zouden 1.000 mensen naar het event komen en dat vindt de burgemeester veel te riskant. Andere evenementen kunnen wel doorgaan. De gemeentelijke kinderopvang blijft dan weer wel een week dicht na enkele besmettingen.

Mondmaskerplicht

Ondertussen zijn er in heel Vlaanderen nieuwe maatregelen voor lagere schoolkinderen. Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar moeten vandaag opnieuw een mondmasker dragen in de klas. Tenzij ze ver genoeg uit mekaar kunnen zitten, en de klas voldoende geventileerd wordt. Lagere schoolkinderen worden voortaan alleen nog getest als ze symptomen hebben. Ze moeten pas in quarantaine als er in één week vier besmettingen zijn in hun klas. In het middelbaar verandert er niets.

