Gouverneur: "Geen strengere regels in West-Vlaanderen"

Begin deze week zei de gouverneur dat die extra regels misschien nodig waren door de stijgende cijfers in West-Vlaanderen. Hij roept iedereen op om de regels te volgen.

De nieuwe federale regels gaan in de richting wat de gouverneur vooropstelde en dus zijn extra regels niet nodig.

"Volg aub de regels!"

De gouverneur doet meer dan een warme oproep aan alle West-Vlamingen om de maatregelen strikt op te volgen want de coronasituatie is dringend.

"In het burgemeestersoverleg vanmorgen heeft de gouverneur er bij de West-Vlaamse burgemeesters op aangedrongen om mee te sensibiliseren bij inwoners, horeca-uitbaters, ondernemers… om de maatregelen strikt toe te passen. Enkel zo kunnen we samen de winter doorkomen, kan het virus terug ingedijkt worden en vrijwaren we de eerstelijnszorg en de situatie in de West-Vlaamse ziekenhuizen", zegt de provincie.

Gouverneur Carl Decaluwé: "De strengere federale coronamaatregelen zijn terug beslist op papier. Het komt er nu op aan om deze in de werkelijkheid strikt toe te passen en hierop verdere controle uit te oefenen".

Situatie is ernstig

"Onze provincie zit in alarmniveau 5", zegt de gouverneur.

"De besmettingsgraad is in onze provincie slechter dan nationaal. We zien over 14 dagen dat er meer dan 1600 West-Vlamingen per 100.000 inwoners besmet geraakten. We zien deze toename bij alle leeftijdsgroepen. Dit is beduidend hoger dan tijdens de tweede golf.

De druk op de ziekenhuizen is bijzonder hoog. Vooral op de ‘gewone’ bedden (niet-intensieve zorg). Als gevolg van de vaccinaties, is er een minder hoge druk op de intensieve zorgen. Maar ook daar is 30 procent van de bedden in de West-Vlaamse ziekenhuizen bezet.

Bovendien zorgt de personeelsuitval (15 procent in West-Vlaanderen) ook voor een verminderde bedcapaciteit zowel in intensieve zorgen maar vooral daarbuiten.

De ziekenhuizen moeten vanaf 19 november 50 procent van de erkende bedden op intensieve zorgen voorbehouden voor covidpatiënten (fase 1B). Dit heeft sowieso tot gevolg dat de reguliere dringende zorg uitgesteld moet worden. Ziekenhuizen worden hierdoor helaas verplicht gedwongen om ethische keuzes te maken. Het reproductiegetal is nog steeds hoger dan 1, wat betekent dat de besmettingen nog steeds toenemen. Het aantal clusters op werkplaatsen en in zorginstellingen neemt toe.

De uitbraken in woonzorginstellingen nemen dan weer licht af, dit wellicht als gevolg van de derde prik. Meer dan 15 West-Vlamingen op 100 testten positief.

Belangrijkste regels in een notendop:

1. Veilige afstand en beperking sociale contacten

2. Verbrede mondmaskerplicht

3. Covid Safe Ticket+ mondmasker

4. Verplicht telewerk

5. Veralgemeende extra vaccinatie

6. Verdere inzet op ventilatie