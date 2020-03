Gouverneur: "Het moet gedaan zijn met die creatieve oplossingen om voorschriften te omzeilen"

De gouverneur stelt vast dat heel wat politiediensten heel wat werk hebben om ervoor te zorgen dat de bevolking zich aan de coronamaatregelen houdt. En daar heeft hij het moeilijk mee. Algemeen worden de maatregelen goed opgevolgd, maar toch zien sommige mensen nog steeds de ernst van de situatie niet in. De politie stelde afgelopen weekend aan zee nog honderden pv's op voor mensen die toch naar de kust trokken, en daar heeft de gouverneur geen begrip voor. De druk is al groot genoeg op de politiediensten, stelt hij.

"Mensen worden te laks. Als we Italiaanse of Spaanse toestanden willen vermijden, dan moeten we de richtlijnen nauwgezet blijven opvolgen. Doe dat uit respect voor alle hulpverleners. Wie nu beweert de maatregelen nog niet te kennen, moet echt wel onder een steen leven."

Blijven handhaven

De gouverneur benadrukt ook dat er meer boetes zullen worden uitgedeeld. "We gaan niet blijven waarschuwen. Met creatieve uitvluchten kom je niet meer weg. Mensen die de richtlijnen niet volgen, worden beboet."