Gouverneur huldigt landskampioen Filou Oostende

Filou Oostende pakte begin juni zijn tiende opeenvolgende landstitel, een unieke prestatie. Een West-Vlaamse kampioen in het basketbal dus, maar ook die van het voetbal en het volleybal komen uit onze provincie, met Club Brugge en Knack Roeselare. Zij komen later nog op bezoek bij de gouverneur. Het is pas voor de vierde keer in de geschiedenis dat de kampioen uit het voetbal, volley- en basketbal uit één en dezelfde provincie komt. En bij Oostende blijven ze ook voor het nieuwe seizoen ambitieus.