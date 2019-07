Gouverneur kondigt oppompverbod af in IJzerbekken

Voor de Kustpolder en het Leiebekken geldt er nog geen verbod, de situatie is daar voorlopig minder ernstig.

Waar geldt het oppompverbod?

In de Zuidijzerpolder, een gebied van bijna 10.000 hectare ten zuiden van de IJzer, was het al van begin deze week verboden om water op te pompen voor beregening. Nu wordt dat verbod dus uitgebreid voor het hele IJzerbekken, het rode gebied op de kaart hierboven. Het verbod geldt zowel in de bevaarbare als de onbevaarbare waterlopen.

