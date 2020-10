Gouverneur overlegt over verstrenging maatregelen

Gouverneur Carl Decaluwé houdt vanmiddag een overleg met verschillende burgemeesters over een eventuele verstrenging van de coronamaatregelen. Welke verstrengingen er op tafel liggen, is momenteel niet duidelijk.

Ook in West-Vlaanderen stijgt het aantal besmettingen snel. Verschillende gemeenten beslisten lokaal al strengere maatregelen te nemen zoals het schrappen van activiteiten of evenementen.

Gouverneur Carl Decaluwé kreeg intussen heel wat vragen van burgemeesters in verband met verstrengingen. "Afgelopen weekend kreeg ik heel wat vragen van verschillende burgemeesters. We houden vandaag overleg over de mogelijkheden en kijken waar er draagvlak voor is", zegt Decaluwé. Na het overleg wil de gouverneur met enkele concrete voorstellen naar het overleg tussen de Vlaamse overheid en de gouverneurs trekken.

