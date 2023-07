Gouverneur schrapt overdracht gemeentescholen naar GO! in Knokke-Heist

De gouverneur van West-Vlaanderen schrapt de beslissing van de gemeenteraad van Knokke-Heist om twee gemeentelijke scholen over te dragen aan het gemeenschapsonderwijs. Die beslissing was eind april genomen tijdens een rumoerige gemeenteraad.

Tegenstanders van de overname hadden een klacht ingediend bij de gouverneur. Die oordeelt nu dat er een procedurefout is gemaakt bij een document waarbij één handtekening ontbrak.

Volgens het gemeentebestuur is er geen inhoudelijke fout gemaakt waardoor de twee scholen later toch nog onder het gemeenschapsonderwijs kunnen vallen. Burgemeester Piet De Groote bekijkt of hij een extra gemeenteraad bijeenroept, of wacht tot de zitting van 31 augustus om de overname alsnog te bekrachtigen. Volgens hem zullen de kinderen hoe dan ook naar school kunnen op 1 september.

