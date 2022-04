Gouverneur stuurt Moorslede brief over vastgoeddeal

Gouverneur Carl Decaluwé heeft, vorige maand al, aan het gemeentebestuur van Moorslede een brief gestuurd, nu het parket met een onderzoek bezig is naar een vastgoeddeal, waarbij de burgemeester van Moorslede betrokken is.

Decaluwé vraagt in de brief dat Ward Vergote het schepencollege of de gemeenteraad zou verlaten, wanneer het dossier over de bewuste ambachtelijke zone in Dadizele aan bod komt.

Resultaten van het parketonderzoek zijn er nog niet. Het gaat om een vermoeden van belangenvermening. De burgemeester zou een stuk landbouwgrond aangekocht hebben, met de voorkennis dat daar een uitbreiding van een bedrijventerrein zou komen.