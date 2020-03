De gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé verbiedt alle evenementen in de provincie met meer dan 1.000 aanwezigen tot het einde van de maand. Dat vertelde hij op een overleg met alle burgemeesters in Brugge. Voor alle duidelijkheid: het gaat om alle indoorevenementen.

Vanaf morgen zijn in West-Vlaanderen alle indoorevenementen met meer dan 1000 aanwezigen verboden. En dat zeker tot eind maart. Het is de voornaamste conclusie van een overleg tussen provinciegouverneur Carl Decaluwé en alle 64 West-Vlaamse burgemeesters. De gouverneur zet zo het federale advies om in een verbod. In een poging om een uitbraak van het coronavirus bij ons in te dijken. De beslissing vond een groot draagvlak bij de aanwezige burgemeesters.