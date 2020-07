Gouverneur vernietigt beslissing: 'besmette' chiro dan toch welkom in Loppem

Waarnemend gouverneur Anne Martens draait de beslissing van de burgemeester van Zedelgem terug. Chiro Waarloos uit Kontich mag dan toch op kamp komen naar jeugdverblijf Merkenveld in Loppem.

Gisteren besliste het schepencollege van Zedelgem, onder leiding van burgemeester Annick Vermeulen nog dat de chiro niet welkom is. De chiro kampt al met een aantal coronabesmettingen en wou eerst op kamp naar Lille. Daar waren ze niet welkom en dus was Loppem hun plan B. Maar ook dat kon niet doorgaan.

Gisteren klonk het nog dat de beslissing om Chiro Waarloos te weigeren gesteund werd door de West-Vlaamse waarnemend gouverneur, maar dat klopt dus niet. Die vernietigt deze morgen de beslissing. De chiro is wél welkom in Loppem. "De volksgezondheid stond voorop bij de beslissing, maar de beslissing om Chiro Waarloos te weren van Merkenveld is disproportioneel." klinkt het bij de waarnemend gouverneur.

Ook minister van jeugd Benjamin Dalle wil dat jeugdkampen gewoon kunnen doorgaan. Het probleem heeft zich trouwens vanzelf opgelost, de Chiro van Kontich laat weten dat ze het zelf niet meer zien zitten om nog naar Zedelgem te komen.

Bekijk ook