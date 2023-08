Gouverneur versoepelt droogtemaatregelen door aanhoudende regen

Sinds 21 juli was er een tijdelijk onttrekkingsverbod voor de Hertsbergebeek, de Kerkebeek, de Heulebeek, de Devebeek, een deel van de Handzamevaart, en een deel van de Martjesvaart. "Door de neerslag van de voorbije week en de hoeveelheid neerslag die nog voorspeld wordt voor de komende dagen is het onttrekkingsverbod voor die waterlopen geschrapt", zegt gouverneur Carl Decaluwé.

De Poekebeek staat momenteel terug op normaal peil. Het onttrekkingsverbod is er geschrapt voor het opwaartse traject.

Permanent onttrekkingsverbod

Het onttrekkingsverbod blijft wel behouden in een deel van de Blankaart, delen van de Kemmelbeek en de volledige Rivierbeek. Omdat het waterpeil onvoldoende hoog staat, is het niet toegelaten om er water op te pompen.

Op onderstaande kaart kleuren de plekken waar er een tijdelijk onttrekkingsverbod is lichtrood. Op de donkerrode plekken is het permanent verboden om water op te pompen.

Bovendien is er sinds 1 april 2022 in West-Vlaanderen al een permanent onttrekkingsverbod in het stroomgebied van de Bornebeek en de bovenloop van de Hertsbergebeek. "We volgen de situatie op de voet op", zegt de gouverneur.