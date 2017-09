Gouverneur vraagt aandacht voor modder op de weg

Bemodderde rijbanen zijn een terugkerend fenomeen in het najaar door het vuil dat door de tractoren op de wegen terechtkomt. Decaluwé stelde daarom de campagne "Modder op de weg", die al bestaat van 2002, voor in Rumbeke.

Het is al voor de zeventiende keer dat West-Vlaanderen en de provinciegouverneur deze campagne organiseren. Die werd indertijd opgericht na een reeks zware ongevallen in de Westhoek die te wijten waren aan modder op de wegen. Sensibiliseren blijft nodig, want ook vorig jaar gebeurden een twintigtal ongevallen met stoffelijke en lichamelijke schade die te wijten was aan opgeworpen modder.

De gouverneur kan rekenen op de steun van 44 West-Vlaamse gemeenten en de betrokken politiezones en ook honderden landbouwbedrijven doen mee aan de actie.

Signalisatieborden

Gemeenten kunnen infoavonden organiseren of een infoloket oprichten. Er worden ook specifieke signalisatieborden ter beschikking gesteld zodat landbouwers de bestuurders kunnen waarschuwen als ze over bevuilde landelijk wegen rijden.

Ze engageren zich ook om vuile wegen zo snel mogelijk weer schoon te vegen. Wie dat niet doet, riskeert een proces-verbaal. Tegelijkertijd vraagt Decaluwé ook hoffelijkheid van de bestuurders en rekent hij op aangepast rijgedrag als de wegen er modderig bij liggen.

De actie loopt nog tot eind december.