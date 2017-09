Gouverneur vraagt bescherming van Duitse onderzeeër

De vondst van een Duitse duikboot uit de Eerste Wereldoorlog voor onze kust is uniek, zoveel is duidelijk.

De gouverneur heeft dan ook aan Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer gevraagd om de duikboot te beschermen. Tot zolang blijft de locatie van het wrak geheim. De kans dat hij wordt bovengehaald is overigens klein. Dat zou handenvol geld kosten. De boot weegt 300 ton en zit vol met zand en water, wat hem extra zwaar maakt. Het lichten en daarna restaureren en onderhouden zou ook een dure operatie worden.

Identificatie

Onderwaterarcheoloog Tomas Termote wil nu op zoek gaan naar het nummer op de schroef zodat ze de boot heel precies kunnen identificeren. De vondst zal zeker aan bod komen op de expo over de Grote Oorlog op zee volgend jaar in het Provinciaal Hof in Brugge.

