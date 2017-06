Dat heeft hij vanmiddag op de provincieraad geantwoord op een vraag van Maarten Tavernier van Groen. De veiligheid in onze provincie is gegarandeerd, verzekert gouverneur Decaluiwé, maar alleen dankzij extra overuren van de politie. Vooral de federale politie kampt met tekorten. "Met de zomer in het vooruitzicht kunnen we wel wat extra mensen gebruiken", vindt de gouverneur.