Gouverneur weert filmploegen uit ambtswoning

De gouverneur zei dat naar aanleiding van opnames die onlangs gebeurden van de Eén-reeks "Salamander". Er was toen heel wat schade. De ambtswoning van de West-Vlaamse gouverneur op de Brugse Burg is een graag gebruikte locatie voor opnames van films of series, maar de gouverneur heeft er stilaan zijn buik van vol. Na de jongste opnames van de fictiereeks "Salamander" was er heel wat schade en werd het contract niet gerespecteerd. Zo mochten onder meer bepaalde meubelstukken niet verplaatst worden. "Maar als je dan voetafdrukken vindt op kniehoogte tegen de muur rond de kasten, dan weet je genoeg", aldus Decaluwé.

Beauvoorde

Het was niet de eerste keer dat er schade was. Bovendien werden ook stukken uit de privécollectie verplaatst. Zo hangen er heel wat historische schilderijen en staan er maquettes van oude schepen in de woonst. "Toen ik de jongste uitzendingen zag, merkte ik op dat ook daar aan werd geraakt. De schilderijen werden vervangen, kostbare en vooral dierbare maquettes zijn verplaatst", aldus de gouverneur. Het was vol

gens Decaluwé niet de eerste keer dat vooropgestelde afspraken niet werden gerespecteerd. Voor de schadegevallen kwam de verzekering wel tussen. "Het is een totaal gebrek aan respect. We hebben hier met de grootste zorg de nodige renovaties gedaan en stukken hersteld, en dan moet je op tv zien dat de afspraken niet zijn nagekomen." De gouverneur is niet het enige slachtoffer van onachtzame filmploegen. Vorig jaar was er bijvoorbeeld ook schade in het kasteel van Beauvoorde, bij Veurne. Er was schade aan de plankenvloer, sierborden werden weggenomen en ook de herstellingen werden maar half uitgevoerd, zoals bekabeling. Er vonden onder meer opnames plaats voor de tiendelige reeks "De Bende van Jan de Lichte".