Gouverneur wil garanties voor reddingsoperaties op zee

De gouverneur wil waterdichte garanties dat de NH90 helikopters terug op de basis van Koksijde zijn als de Sea Kings in 2019 definitief uit dienst genomen worden. Dat zegt hij aan onze redactie.

Drie NH90’s van de luchtmachtbasis in Koksijde zijn al een poosje weg, omdat er een nieuw radarsysteem moet geïnstalleerd worden. Dat zal anderhalf jaar duren. Volgende week dan, gaat ook de vierde NH90 weg voor onderhoud. Dat zal al snel enkele maanden duren. Gouverneur Carl Decaluwé maakt zich dan ook zorgen voor de dienstverlening. Niet voor dit jaar. Maar in 2019 zou de afwezigheid van de NH90’s wel voor problemen kunnen zorgen. Want dan worden de oude Sea Kings uit dienst genomen.

Privé helikopters inzetten?

Het leger zegt dat het een beroep kan doen op de buurlanden voor interventies op zee, maar dat geldt niet voor de reddingsacties van drenkeling en verloren gelopen kinderen. De gouverneur wil dus garanties dat de NH90’s tegen volgend jaar terug zullen zijn. Anders ziet hij zich genoodzaakt om samen te werken met privépartners.

Vorig jaar rukten de NH90 en de Sea King 107 keren uit. En dus wil de gouverneur ten laatste deze zomer weten of de NH90 vliegklaar zullen zijn als de Sea Kings definitief uit de lucht gehaald worden. Als dat niet zo is, dan zal hij de private sector inschakelen.