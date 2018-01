Gouverneur Decaluwé wil strengere regels voor torenkranen aan de kust. Gisteren nog hebben ze in Blankenberge een torenkraan moeten afbreken omdat ze begonnen over te hellen.

Een maand geleden kwam in Nieuwpoort dan weer een torenkraan naar beneden. Daarbij viel een dodelijk slachtoffer. Voor de gouverneur is de maat vol. Door de klimaatverandering komt de wind sneller op, zegt Decaluwé. Hij vindt dan ook dat de kranen daar moeten kunnen aan weerstaan. Zeker aan de kust, want daar staan grote appartementsblokken. De kustburgemeesters plannen binnenkort overleg over de veiligheid van torenkranen.