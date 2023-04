Gouverneur wil track- en trace-systeem ook bij hulpdiensten uittesten

Vooral nuttig voor werknemers die dagelijks de baan op zijn, maar ook organisatoren van rally’s en wielerwedstrijdstrijden gebruiken de technologie. Stijn Stragier, Geodynamics: “Onder andere Flanders Classics, in de Ronde van Vlaanderen doen we heel wat trackingen van de rode vlag. Waar zitten de verschillende koersen? Je hebt de junioren, de dames, herenkoersen... Dat wordt dan ook gebruikt in het hoofdkwartier van de operationele teams: politie, ambulances en brandweer.”

Gouverneur Decaluwé ziet nog kansen liggen in een vlottere hulpverlening bij rampen. Hij wil het systeem uittesten om bijvoorbeeld ambulances uit te sturen bij rampen. “Moesten alle veiligheidsmedewerkers dit hebben, dan weet je perfect waar iedereen zit. En dan kan je ook beginnen sturen. Via dergelijke systemen kan men daadwerkelijk live zien of de perimeter afgesloten is. Dat zijn toch wel belangrijke hulpelementen voor een gouverneur in het kader van noodplanning, en ook voor een burgemeester of gemeente.”

Bij Geodynamics werken zo'n 50 mensen. Het bedrijf opende begin dit jaar een tweede bijkantoor in Nederland, en het lonkt al naar Duitsland voor een derde vestiging.