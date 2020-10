Gouverneur wil winkels die alcohol verkopen sluiten om 20 uur

Uit de steekproef bleek dat het makkelijk was om na 20.00 uur nog alcohol te kopen in enkele nachtwinkels in West-Vlaanderen.

Decaluwé laat nu onderzoeken of het juridisch mogelijk is om alle winkels die alcohol verkopen vroeger te doen sluiten. Alcohol verkopen na 20.00 uur is volgens de nieuwe maatregelen verboden. Gouverneur Decaluwé liet meteen onderzoeken of hij de winkels een vroeger sluitingsuur kon opleggen. Het gaat daarbij niet enkel om nachtwinkels maar ook supermarkten en tankstations.

"Het is de bedoeling dat discussies aan de kassa worden vermeden. We moeten een duidelijke lijn trekken in de maatregel", zegt Decaluwé. Momenteel wordt het voorstel nog juridisch onderzocht.

Mogelijk komt er later vandaag duidelijkheid of de regel kan worden ingevoerd.