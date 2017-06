Gouverneurs overleggen rond droogtemaatregelen

"Om ervoor te zorgen dat de violen gelijk gestemd zijn, zullen we met de gouverneur van West-Vlaanderen, Waterwegen en Zeekanaal en de verantwoordelijke van de bekkens zien welke maatregelen er nodig zijn", zegt Oost-Vlaams gouverneur Briers. "We weten ondertussen dat naast de Leie, ook de Ledebeek en de Zwalm problemen kunnen geven. We willen ook absoluut vermijden dat men zich komt bevoorraden in Oost-Vlaanderen."

In West-Vlaanderen geldt ondertussen een captatieverbod voor het volledige IJzerbekken.