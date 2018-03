Gps niet aangepast aan nieuwe verkeerssituatie A11

In de Stationsweg in Dudzele zorgt dat voor heel wat overlast. Heel wat vrachtwagenchauffeurs die nog niet vertrouwd zijn met de nieuwe verkeerssituatie, rijden door die weg. En dat ondanks de tonnagebeperking die het Brugse stadsbestuur er invoerde. De bewoners zijn het beu. Ze willen dat de politie strenger controleert of er alleen lokaal verkeer toelaat. Daardoor zouden ze verplicht zijn een andere weg te nemen.

De extra signalisatie die de politie plaatste haalt tot nu toe maar weinig uit. Zwaar vervoer van meer dan 3,5 ton is in de Stationsweg verboden. Maar dat maakt blijkbaar geen indruk De A11 is een half jaar in gebruik, sinds de opening van de nieuwe snelweg is de doortocht van zwaar vervoer in alle woonkernen in de buurt verboden.

Het Brugse stadsbestuur gaf de nieuwe verkeerssituatie al door aan de verschillende gsm-operatoren. Het is nu afwachten wanneer zij de verkeersinfo aanpassen.