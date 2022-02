Gracht over 50 meter vervuild met biodiesel

Ter plaatse werd een geelachtige substantie in de gracht ontdekt. “We wisten niet precies wat het was”, zegt Rik Vandekerckhove, postoverste van de Ieperse brandweerpost. “Van buurtbewoners hoorden we dat hier vorige week een landbouwmachine in de gracht terechtkwam. Het gaat om een spoor van een vijftigtal meter, dat we onmiddellijk hebben ingedijkt.”

Het goedje bleek niet oplosbaar, zelfs niet met een speciaal product dat dienst om olie te verwijderen. “Wellicht gaat het om biodiesel, maar ik heb zo’n substantie nooit eerder gezien”, aldus Vandekerckhove. “We gebruikten uiteindelijk speciale vlokken, die het goedje absorbeerden.” Tegen 19 uur was de vervuiling grotendeels opgeruimd.