Kortrijk is een kunstwerk rijker. Op de V-Tex-site in de Sint-Janswijk heeft graffitiartiest David Duits uit Kuurne van een zorgverlener een superheld gemaakt. Overal ter wereld brengen kunstenaars op die manier ode aan de zorg.

Het werk op de muur van een oud fabrieksgebouw in Kortrijk is zo’n 12 meter op 6 meter groot. David Duits heeft er in totaal drie dagen aan gewerkt. Zijn nichtje stond model, maar kreeg in plaats van een superheldenpak de plunje van het zorgpersoneel aangemeten. De artiest wil zo ''dank je wel" zeggen aan de zorg.

De V-Tex-site is een ideale plaats voor zo’n kunstwerk, over vier jaar komt er namelijk een stadspark met in een deel van het industriegebouw een buurthal.