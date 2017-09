Graffitispuiter vernielt Middelkerks patrimonium

Deze ochtend is in Westende op een vijftigtal locaties graffiti aangetroffen.

Vooral distributie- en elektriciteitskasten en openbare toiletten moesten het ontgelden. Ook op een verkeersbord en op muren, borden of wanden op privégrond is er graffiti gespoten. De vandalen lieten telkens de boodschap ‘Mosko’ en ‘Lune’ na. De politie van Middelkerke is een onderzoek gestart.

“Er is voor duizenden euro schade” zegt burgemeester Janna Rommel-Opstaele. “Middelkerke besteedt elk jaar een groot budget aan netheid, een propere gemeente is een prioriteit voor ons. Wat de vandalen vannacht hebben aangericht, zal de gemeente veel geld kosten. Sommige muren of wanden waar de graffiti op gespoten is, zijn nauwelijks te herstellen. We doen dan ook een oproep naar getuigen. Mocht je deze nacht iemand of verschillende personen aan het werk hebben gezien, neem dan zeker contact op met de politie van Middelkerke.”

De vandalen legden een parcours af vanaf de Logierlaan, Zwaluwenlaan, Zomerlaan, Zonnelaan, Oorlogsinvalidelaan, Westenlaan, Koning Ridderdijk, Zeedijk thv Zwaluwenlaan, tot aan de Zeedijk en terug. Het is dus vooral in Westende dat de schade groot is.