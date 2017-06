Grafschennis is geen vandalisme maar diefstal

Dat blijkt na onderzoek van de politie en de plaatselijke begrafenisondernemer. Bij de 21 vernielde grafzerken is telkens de grote arduinen dekplaat verdwenen, en die is veel geld waard. Vooral in Oost-Europa zou daar vraag naar zijn. Begrafenisondernemers krijgen vaak de vraag of ze daar geen restjes van hebben. Die kunnen onder meer verwerkt worden tot keukenbladen of venstertabletten.

Wie de daders zijn is niet geweten, maar na rondvraag bij plaatselijke begrafenisondernemers is er wel een vermoeden in welke richting men moet zoeken. De Meulebekenaars vinden het hoe dan ook erg en respectloos.