Grasdagen in Pittem: kan je gazon klimaatverandering aan?

De tuinsector wordt steeds groener, letterlijk én figuurlijk. Dat blijkt op de Grasdagen in Pittem, waar 43 bedrijven uit de sector en tuinaannemer samenkomen. Centrale thema is 'klimaatveranderingen en gazon'.

De Grasdagen zijn niet bedoeld voor de tuinliefhebber, maar een echte vakbeurs. Tuinaanleggers en producenten in de sector pakken uit met de nieuwste trends. Zo is er de voortdurende zoektocht naar grassoorten die beter lange drogere periodes aankunnen. Blikvanger dit jaar is een nieuw procédé voor graszoden. Door hen te koelen tot 2 à 3 graden bewaren ze iets langer, en kan je het aanleggen van die grasmatten spreiden over twee of zelfs drie dagen. (Lees verder onder de foto)

Ook de machines kennen een voortdurende evolutie. Algemene trend hier is dat ze steeds vaker alleen nog werken op batterijen, en niet langer op brandstof.

De Grasdagen in Pittem lopen ook morgen nog.