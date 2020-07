Gratis aanmelden voor plaats op strand Oostende

Vanaf woensdag 15 juli kan je gratis aanmelden om een plaatsje te reserveren op één van de drie drukste stroken strand in Oostende. De stad gebruikt voor het verlengde weekend van 18 tot 22 juli voor het eerst haar aanmeldingssysteem, want door het mooie weer wordt er drukte voorspeld.

15.000 plaatsen

“Door de mooie weersvoorspellingen, de start van het bouwverlof en de Nationale Feestdag zullen er heel wat mensen naar Oostende afzakken”, zegt Burgemeester Bart Tommelein. “Door het activeren van ons aanmeldingssysteem willen we een goede inschatting krijgen van de te verwachten drukte om zo de nodige maatregelen te kunnen treffen.”

“We voorzien de eerste dag zo’n 15.000 plaatsen op deze drukste stranden. Maar ons plan is dynamisch en flexibel, indien nodig zullen we bijsturen. Ons doel blijft om iedereen een veilige en aangename zomer te garanderen in de stad aan zee” aldus Peter Craeymeersch, directeur Toerisme Oostende vzw.

Systeem werkt voor drie stroken strand

In Oostende zal dus van 18 tot en met 22 juli het aanmeldingssysteem voor de drie drukste stranden geactiveerd worden. Dit systeem moet ervoor zorgen dat de social distancing op deze stranden gegarandeerd is, ondanks de verwachte drukte in het lange weekend. Het systeem is enkel actief op het Klein Strand, Groeistrand en Groot Strand, dus van aan het Zeeheldenplein (aan de 'rode blokken' / Rock Strangers ) tot net voor de Venetiaanse Gaanderijen. Op de stranden voor Thermae Palace, Mariakerke, Raversijde en Oosteroever is er geen aanmelding nodig. (Lees verder onder het plan hoe je reserveert)

Reserveren vanaf woensdag 15 juli

Iedereen kan vanaf woensdag 15 juli gratis aanmelden via de website visitoostende.be/strand, via de balie van Toerisme Oostende, het UiTloket of het gratis nummer 0800 62 167 (tussen 08:00 en 22:00 uur). Deze aanmelding garandeert je een plekje op de stranden in het centrum bij aankomst voor 14.00 uur. Het systeem wordt momenteel geactiveerd van zaterdag 18 tot en met woensdag 22 juli, maar dit kan nog verlengd worden. Om de vele bezoekers goed te kunnen ontvangen zullen er meer dan 100 mensen van het Zomerteam ingezet worden op cruciale punten op het strand, maar ook aan het station en op de verschillende strandparkings.