Gratis bodemonderzoek en -sanering in wijk Christus-Koning

Met de campagne ‘Meten is Weten’ komt de stad langs om een staal te nemen van de bodem. Dat staal wordt daarna opgestuurd naar een labo. Mocht er effectief verontreiniging worden vastgesteld, gaat afvalstoffenmaatschappij OVAM de bodem gratis saneren. (lees verder onder de foto)

‘De campagne komt er naar aanleiding van alle berichten over de PFOS-vervuiling rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht’, zegt Brugs schepen voor Leefmilieu Franky Demon. ‘In het verleden is in Christus-Koning op een paar plaatsen cyanide aangetroffen in de bodem of in het grondwater door historische bodemverontreiniging. Stad Brugge wil nu effectief gaan meten in tuinen van mensen. We hebben daarom een brief verstuurd naar een 1000-tal adressen in de wijk.’