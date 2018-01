Gratis boodschappendienst op marktdag in Wevelgem

Daarmee wil de gemeente zijn lokale handel stimuleren en er voor zorgen dat mensen langer kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Zowel in Wevelgem op woensdagvoormiddag, Moorsele op donderdagvoormiddag als in Gullegem op vrijdagochtend kunnen marktbezoekers tussen 9 uur en 12 uur hun boodschappen afgeven aan de Wevelgemse koeriers op de standplaats op de markt. De koeriers leveren de boodschappen op de afgesproken plaats en tijdstip af. Het vervoer van de goederen gebeurt aan de hand van een elektrische bakfiets en is voor de gebruiker gratis.

Gemeente Wevelgem werkt hierbij samen met de vzw Effect.