Gratis fietstaxi's moeten ouderen uit isolement halen

“We zetten deze fietstaxi’s in om de mobiliteit van senioren ook voor korte afstanden te verzekeren,” weet Schepen Björn Anseeuw (N-VA), bevoegd voor mobiliteit. “Dit verhoogt de toegankelijkheid van onze ontmoetingscentra,” vult schepen van samenleven Maxim Donck (N-VA) aan. De ritjes zijn gratis, en het zijn vrijwilligers die fietsen.

Mobiliteitsprobleem