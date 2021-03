Gratis fruit plukken in Harelbeke

De nieuwe pluktuin is een aangelegde fruitgaard met verschillende oude lokale fruitboomrassen. Langs het centrale pad zijn ook diverse fruithaagjes aangeplant. 'Het is een echte aanwinst voor de buurtbewoners, want alle fruit kan gratis geplukt en gegeten worden', aldus schepen Tijs Naert van milieu en natuur.

Naast de extra bomen is er ook rekening gehouden met de ontwikkeling van natuur en dieren. Onder de bomen zal zich een bloemenweide ontwikkelen die zorgt voor de nodige bestuiving en beleving. Binnenkort zullen er dus heel wat nuttige insecten zoals bijen te vinden zijn in de tuin. Er staat ook, net zoals vroeger, een roofvogelpaal. Roofvogels kunnen er op de uitkijk zitten en en beschermen zo de bomen tegen bijvoorbeeld woelratten.

Geschiedenis het Koeksen

Op de Ferrariskaarten uit de 18de eeuw is te zien dat het perceel in het Koeksken tussen Koeksken 7 en 8 onderdeel was van een grote fruitboomgaard rond een hoeve. Nadat de boomgaard verdween en er een verkaveling kwam, lag de groenzone er kaal en steriel bij. Daar komt nu verandering in dankzij de komst van een de pluktuin.

In de pluktuin komt een informatiebord met aanduiding van alle boomsoorten en hun locatie.