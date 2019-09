Gratis fruit voor Ieperlingen uit publieke boomgaarden

Met de herfst in het land, en het fruitseizoen aangebroken, zet Ieper een aantal publieke boomgaarden open voor iedereen die gratis fruit wil plukken.

Stad Ieper plant al een hele tijd hoogstammige fruitbomen en notelaars aan in haar parken en groene zones. Voorbeelden van die boomgaarden zijn er langs de Wieltjesgrachten en op verschillende plekken in het vestinglandschap. Nu nodigt de stad het publiek uit om op vier plaatsen op Iepers grondgebied vrij fruit te rapen of te plukken.

Waar?

Deze vier plaatsen liggen verspreid rond het stadscentrum:

de boomgaard van het Hoornwerkpark , bij de Ieperse camping (te bereiken vanaf de Leopold III-laan, de Citadelstraat of de Vaubanstraat)

, bij de Ieperse camping (te bereiken vanaf de Leopold III-laan, de Citadelstraat of de Vaubanstraat) de boomgaard langs de Hommelhofstraat , op de gedempte zwaaikom langs de Vaart Ieper-Komen

, op de gedempte zwaaikom langs de Vaart Ieper-Komen Verschillende verspreide fruitbomen in het Ketelkwaad , het nieuw ingerichte vestinggebied langs de Majoorgracht

, het nieuw ingerichte vestinggebied langs de Majoorgracht de notelaars langs de beide Wieltjesgrachten In deze boomgaarden/boomrijen groeien hoogstammige, traditionele fruitrassen: verschillende soorten appels, peren, okkernoot en mispel.

De meeste appels en peren zijn nu rijp (met wat verschillen tussen de verschillende rassen), de okkernoten zullen begin oktober rijp zijn, de mispels zijn pas rijp in december, na de eerste nachtvorst.

Dat rijpe fruit kan je dus vrij rapen of plukken.

(lees verder onder de foto)

Afspraken

Het stadsbestuur vraagt wel om hierbij een aantal afspraken te respecteren:

Per persoon wordt maximaal 5 kg fruit verzameld (ongeveer 1 fruitkistje)

Het fruit wordt enkel geplukt met de hand of met behulp van een plukzak (eventueel voorzien van uitlengbare steel), het afslaan met stokken is verboden.

De bomen mogen op geen enkele wijze beschadigd worden, daarom is het verboden om in de bomen te klimmen of ladders te gebruiken

Het fruit dient enkel voor eigen gebruik en mag niet verkocht worden

Schepen van Landschap Valentijn Despeghel: “Het zou zonde zijn om ons ‘openbare’ fruit verloren te laten gaan. Daarom willen we dit gezonde fruit delen met onze stadsgenoten. Iedereen kan er zo gratis en voor niets van genieten. Daarnaast hopen we dat particulieren die misschien wel een teveel aan fruit aan hun bomen hebben, zich inschrijven op de website Goedgeplukt.be Op dat publieke forum kan je anderen uitnodigen om jouw fruit te plukken en gaan we samen verspilling tegen. Het stadsbestuur wil zo meer circulaire economie stimuleren: een economisch model waarbij goederen en voedsel op alternatieve, niet-financiële wijze kunnen (her)verdeeld worden.”