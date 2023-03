Gratis mondzorgpakketten voor Torhoutse kleuters

Torhout geeft gratis mondzorgpakketten weg aan scholen. De stad wil namelijk werk maken van de mondgezondheid bij kinderen. Deze maand staat ook volledig in het teken van mondgezondheid met op maandag 20 maart de Dag van de Mondgezondheid.

Het initiatief is een samenwerking van Logo Brugge-Oostende en de Torhoutse scholen. Het gaat om een totaal van 106 mondzorgpakketten.

Essentieel onderdeel van de opvoeding

Jonge kinderen hebben vaak niet voldoende motorische vaardigheden om helemaal zelf hun gebit goed te onderhouden. Schepen van Volksgezondheid Rita Dewulf is blij dat ze ook dit jaar een gratis mondzorgpakket kunnen aanbieden aan de kinderen. "Mondhygiëne wordt nog te vaak over het hoofd gezien als essentieel onderdeel van de opvoeding. Toch is het heel belangrijk om al van kleins af aan het belang van goed en juist poetsen aan te halen. Zo vermijd je gaatjes, tandvleesproblemen en andere ontstekingen."

Gezonde Mondkoffer

De leerkrachten krijgen ook de kans om te werken met de Gezonde Mondkoffer in de klas. Dat is een box met educatief lesmateriaal rond mondzorg. Met een groot gebit en een grote tandenborstel kan de leerkracht tonen hoe de kinderen correct hun tanden moeten poetsen.